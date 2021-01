"Dschungelshow"-Star Lydia Kelovitz: Sex-Attacke auf Dr. Bob!

Die Blondine fackelte nicht lange und machte dem 70-Jährigen ein schlüpfriges Angebot. "Dr. Bob, do you want knick knack with me?", flötete sie in die Kamera. Während der Australier noch nichts von seinem Glück ahnte, schmiedete Lydia bereits Zukunftspläne. "Wenn ich kein Kondom nehmen würde, würde ich vielleicht schwanger werden. Und dann muss er mich ja zwangsläufig heiraten..."