Wenn am Samstag, den 22. Januar 2022, die 19. Staffel von "Deutschland sucht den Superstar" auf RTL startet, erwartet die Zuschauer erneut ein Mix aus großartigen Stimmen, aufregenden Performances und skurrilen Kandidaten! Doch das ist leider auch schon das einzige was bleibt! In der neuen Staffel der altgedienten Castingshow wagt RTL einen radikalen Neuanfang. Das spiegelt sich nicht nur im plötzlichen Rauswurf von Poptitan Dieter Bohlen aus der DSDS-Jury wieder, sondern auch bei wichtigen Regeländerungen. Was ist neu bei DSDS 2022?