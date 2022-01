Ilse DeLange: Partner & Kinderwunsch – So tickt die DSDS-Jurorin

„Ich habe (...) das große Glück, seit 20 Jahren einen Mann an meiner Seite zu haben, mit dem ich auch in unserer Band, The Common Linnets, spiele. Er heißt Bart und ist Drummer“, schwärmte die Musikerin kürzlich gegenüber „Gala“. Mit ihrem 50-jährigen Partner Bart Vergoossen ist Ilse DeLange seit ihren frühen Zwanzigern glücklich.

Beide wuchsen in den Niederlanden auf und teilen die Liebe zur Musik. Während sie 1998 mit nur 21 Jahren in die große weite Welt rauszog um ihre erstes Country-Musik-Album „World of Hurt“ in Nashville in den USA zu produzieren, gründete der Süd-Holländer bereits mit 15 Jahren gemeinsam mit seinem Bruder Joost seine erste eigene Band. Bereits Ende der 90er Jahre lernten sich Ilse DeLange und Bart Vergoossen kennen und lieben. Seither schläft das Paar nicht nur in einem Bett, sondern steht auch gemeinsam auf der Bühne.