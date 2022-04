DSDS 2022: OP-Drama hinter den Kulissen!

Ihr Auftritt in der zweiten Live-Show soll jedoch nicht gefährdet sein. Auf der großen Bühne wird sie also auch in dieser Woche wieder Vollgas geben. Offenbar hat der Krankenhaus-Aufenthalt also keine Auswirkungen auf ihre Teilnahme in der Castingshow. Ihr Freund Din, welchen sie im Laufe der Staffel kennengelernt hat, stand ihr die ganze Zeit zur Seite.

Was die größten Schicksale der DSDS-Kandidaten waren, seht ihr hier im Video: