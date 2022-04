Florian Silbereisen: Jetzt packt er über die Trennung mit Helene Fischer aus!

In dem Songtext heißt es: "Von nun an wirst du mit jemand anderem zusammen sein und nicht mit mir. Halt mich jetzt einfach fest und ich werde wissen, auch wenn wir getrennt sind – wir werden immer zusammen sein. Für immer in Liebe." Zwischen "Traumschiff" oder den Live-Shows von DSDS - Florian Silbereisen muss wohl öfter an seine Ex denken...

Ist das Single-Leben von Florian Silbereisen vorbei? Mehr dazu hier im Video: