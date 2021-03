DSDS Live-Shows: Ist Menowin Fröhlich dabei?

Menowin Fröghlich befindet sich endlich auf dem Weg der Besserung. Der Sänger ist bereits seit Dezember in einer Einrichtung, in der er sich seiner Drogensucht stellt und seine Dämonen bekämpft. Dort fühlt er sich richtig wohl und hat durch seine täglichen Sporteinheiten sogar schon einiges an Gewicht verloren. Jetzt meldet sich der 33-Jährige mit einer interessanten Nachricht bei seinen Fans...