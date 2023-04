"DSDS": Show-Aus! Diese Forderungen sind eindeutig

Es waren andächtige Wochen bei "DSDS". Die 20. Staffel der Erfolgsshow flimmert zurzeit über die Bildschirme der Nation - und das zum letzten Mal. So nahm es zumindest an! Nach der Jubiläumsstaffel sollte nämlich Schluss sein. Allein dafür wurde der Kult-Juror Dieter Bohlen erneut in die Jury geholt. Kaltschnäuzig wie eh und je sollte er ein allerletztes Mal die Kandidaten bewerten. Doch dann die Überraschung! Am Samstagabend verkündete der Poptitan dann die Sensation: "Deutschland sucht den Superstar" wird im kommenden Jahr fortgesetzt! Für alle Fans der Show ein wahrer Grund zum Jubeln. Doch da hat sich der Sender "RTL" wohl verkalkuliert!

Denn die Zuschauer der Show sind genervt! Auf Instagram kommentieren sie wütend die Sensationsnews: "Hauptsache diese Staffel mit 'es wird die letzte Staffel' bewerben ... enttäuschend" oder "Ich bin geschockt. Das ist die schlechteste Nachricht des Abends". Ein ganz schön hartes Urteil. Doch dabei bleibt es nicht, denn in den Kommentarspalten in den sozialen Medien häufen sich kritische Beiträge, die Jurorin Katja Krasavice nicht gefallen dürften: "Super – aber bitte ohne diese Katja! Dafür mit Pietro und Bruce". Kein Wunder, denn seit Wochen tobt hinter den Kulissen der Show ein erbitterter Zoff der Juroren.

Ob "Deutschland sucht den Superstar" bei so vielen kritischen Stimmen wirklich ein Comeback feiern wird, bleibt abzuwarten...

Eine Folge "DSDS" verpasst? HIER kannst du die die 20. Staffel streamen.*

