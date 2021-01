DSDS: Schock-News - Steht die Sendung vor dem Aus?

Wäre das nicht schlimm genug, rutschen auch die Quoten immer mehr ab. Am 19. Januar verzeichnete die Show mit 11,3 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe einen neuen Minus-Rekord. Werden die Zahlen in den nächsten Sendungen nicht deutlich besser, könnte es die schwächste Staffel aller Zeiten werden. Zieht RTL womöglich Konsequenzen und stellt "DSDS" komplett ein? Bisher noch völlig unklar...

Diese Bilder brechen "DSDS"-Jurorin Maite Kelly das Herz! Die ganze Geschichte erfahrt ihr im Video: