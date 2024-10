Pietro Lombardi: Die ganze Wahrheit! "Das einzig beschämende, war mein Verhalten"

Auf Instagram postete der DSDS-Star jetzt ein Video, in dem er erklärt, dass er sich auf den Rat seiner Anwälte hin, nicht schon früher zu Wort melden sollte. Nun sei jedoch der Zeitpunkt gekommen, an dem er mit der Wahrheit auspacken wolle. "Ich bin alt genug, ich habe kein Problem zu meinen Fehlern und zu den Sachen, die ich falsch mache zu stehen."

Er gibt zu: "Ja es ist richtig, an dem Tag kam die Polizei und ja es ist auch wichtig, dass die Polizei kam, denn die Polizei ist da, um Situationen zu schlichten, Probleme zu lösen und Ruhe in Situationen zu bringen und das einzige Beschämende an dem Abend war mein Verhalten. Ich bin alles und nicht stolz drauf." Was genau vorgefallen ist, lässt der Sänger jedoch nicht durchsickern. Dennoch ist ihm wichtig zu betonen, dass er sich bei seiner Verlobten Laura Maria für seine Taten entschuldigt habe.