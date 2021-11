Roger Fritz: Der Schauspieler & Star-Fotograf ist tot!

Der "Abendzeitung München" gegenüber macht seine Witwe Margit Friedrich ihrer Trauer nun Luft: "Es ist so furchtbar! Ich kann es nicht glauben. Der Roger war so gesund und plötzlich ist er einfach umgekippt". Ein schwerer Verlust für die Frau des beliebten Multitalents. Vielleicht hilft ihr die Gewissheit über den Schmerz hinweg, dass ihr Mann ein bleibendes Werk in der deutschen Medienlandschaft hinterlassen hat.

Nachdem Roger Fritz einst Bäcker und Kellner gelernt sowie eine Ausbildung als Baustoff-Großhandelskaufmann absolviert hatte, ging er seiner Leidenschaft für Film und Fotografie nach. Vor seine Linse schafften es nicht nur Berühmtheiten, wie Götz George oder Freddie Mercury, besondere Bekanntheit erlangten seine Fotografien von Udo Jürgens in der Badewanne oder den Beatles beim Schlittenfahren.

Anfang der 1960er-Jahre arbeite er als assistierender Regisseur an der Seite von Luchino Visconti und sicherte sich unter seiner Regie eine Rolle in "Boccaccio 70", wo er mit Größen, wie Romy Schneider vor der Kamera stand. Daraufhin wurde er Regisseur von Filmen wie "Die schöne Marianne" und realisierte Projekte als Set-Fotograf unter anderem an der Seite von Rainer Werner Fassbinder (z.B. "Berlin Alexanderplatz") mit dem er für unterschiedliche Filme zusammenarbeite.

Die Medienwelt trauert um das erfolgreiche Multitalent Roger Fritz! Von wem sie sich 2021 noch verabschieden musste erfährst du im Video: