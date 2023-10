Edith Stehfest: Verletzt! Große Sorge um die "Sommerhaus der Stars"-Teilnehmerin

"Ich habe mir etwas mitgebracht aus Kroatien... eine Verletzung am Knie", erzählt Edith in ihrer Instagram-Story. "Weil Frau Stehfest besonders cool vor ihrem Ehemann sein wollte und ich mit Erics neuen Gewichten unaufgewärmt eine Beinübung gemacht habe, welche ich noch nie zuvor gemacht habe."

Jetzt humpelt Edith leider! "Das ist wie so eine Beule unter der Kniescheibe", klagt sie. Ihre letzte Hoffnung: Am Sonntagabend noch jemanden finden, der ihr das Knie tapen kann, denn schon am Montag steht sie wieder für Dreharbeiten vor der Kamera und muss sich einwandfrei bewegen können. Auweia!

Bleibt zu hoffen, dass Ediths Knie schnell wieder verheilt und sie die Strapazen der letzten Wochen hinter sich lassen kann...