Ekaterina Leonova: Rückzug aus der Öffentlichkeit? Diese Worte lassen aufhorchen
„Let's Dance“-Liebling Ekaterina Leonova spricht offen wie selten über Druck, Schönheitsideale und ihren Wunsch nach mehr Privatleben.
Ekaterina Leonova spricht über die Schattenseiten des Ruhms.
© Imago/ Panama Pictures
Seit ihrem ersten Auftritt bei „Let's Dance“ gehört Ekaterina Leonova (38) zu den beliebtesten Profis der Show. Mit gleich vier Siegen hat sie sich längst zur Rekordtänzerin hochgetanzt. Doch Ruhm und Dauerpräsenz im TV haben auch ihre Schattenseiten – etwas, das Ekat nun in einem Interview mit dem „CHANGES Magazin“ überraschend ehrlich thematisiert.
Ekaterina Leonova: „Ich dachte, ich müsse […] perfekt aussehen
Die Profitänzerin erinnert sich daran, wie groß der Druck zu Beginn ihrer TV-Karriere war und wie selbstkritisch sie gewesen sei: „Ich dachte, ich müsse im Fernsehen immer perfekt aussehen.” Erst mit der Zeit habe sie gelernt, gelassener zu sein. Heute betont sie: „Inzwischen weiß ich: Ich bin einfach so, wie ich bin. Deshalb freut es mich auch sehr, dass die Leute mich so lieben, wie ich bin.“
Ganz neu ist das nicht, denn auch in einem Interview mit unserer Redaktion zeigte sie sich sehr verletzlich und räumte ein, unter großem Druck zu stehen >
Gerade in einer Welt, in der Social Media oft makellose Bilder vorgibt, sei es ihr wichtig, sich auch mal ungeschminkt und ungestylt zu zeigen. Eine Botschaft, die besonders für ihre jungen Follower:innen ein starkes Zeichen setzt.
Mehr Privatleben und Sicherheit
Neben dem Schönheitsdruck belastet die Tänzerin auch die ständige Aufmerksamkeit. „Ich wünsche mir mehr Privatleben, mehr Zeit für mich und vielleicht auch Stabilität oder Langfristigkeit“, gesteht die Tänzerin, die in diesem Jahr ihre Beziehung öffentlich gemacht hat. Ihre Worte deuten an, wie kräftezehrend der immer wieder unsichere Show-Alltag ist – zumal RTL den Cast für „Let's Dance“ oft erst wenige Wochen vor dem Start der Staffel bekannt gibt.
„Die Lügen, […] können verletzend sein“
Auch über Gerüchte und falsche Schlagzeilen spricht Leonova offen. „Die Showbusiness-Welt ist manchmal sehr hart. Erfolg kann schnell vergehen. Dessen muss man sich bewusst sein und sich entsprechend absichern. Auch die kaum vorhandene Privatsphäre und die Lügen, die über einen erzählt werden, können verletzend sein.“
Müssen Fans nun bald einen Rückzug der Russin befürchten? Nein, denn trotz aller Schattenseiten bereut sie ihren Weg nicht, stellt Ekat in dem Interview klar.
CHANGES Magazin