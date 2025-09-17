Die Profitänzerin erinnert sich daran, wie groß der Druck zu Beginn ihrer TV-Karriere war und wie selbstkritisch sie gewesen sei: „Ich dachte, ich müsse im Fernsehen immer perfekt aussehen.” Erst mit der Zeit habe sie gelernt, gelassener zu sein. Heute betont sie: „Inzwischen weiß ich: Ich bin einfach so, wie ich bin. Deshalb freut es mich auch sehr, dass die Leute mich so lieben, wie ich bin.“