Zu großes Risiko!

Ekaterina Leonova: Trauriges Aus direkt nach der „Let’s Dance“-Tour

Direkt nach der „Let’s Dance“-Tour steht für Ekaterina Leonova ein Eingriff bevor, der für sie und ihre Fans ein trauriges Ende markiert.

Ekaterina Leonova bei der Aufzeichnung der WDR-Talkshow „Kölner Treff”.

So werden wir Ekaterina Leonova bald nicht mehr sehen.

© IMAGO / Future Image

VonTjark Lorenzen
Redakteur

Ende Herbst feiert sie mit Tausenden Fans auf der großen „Let’s Dance“-Live-Tour. Doch kaum ist die letzte Show getanzt, wartet auf Ekaterina Leonova (38) ein Termin, den sie jahrelang hinausgezögert hat: die endgültige Entfernung ihres markanten Muttermals auf der rechten Wange.

Das Herz im Gesicht

Für viele Zuschauer war es längst ein Symbol – das herzförmige Muttermal, das Leonovas Gesicht so unverwechselbar machte. Schon 2019 schrieb die Tänzerin auf Instagram: „Dieses Muttermal haben mir meine Eltern und die Natur geschenkt.“ Für sie war es nie ein Makel, sondern ein Stück Persönlichkeit, ein Erkennungszeichen, das sie stets mit Stolz getragen hat.

Doch die Ärzte blieben vorsichtig. Immer wieder wurde das Muttermal kontrolliert, bereits vor einigen Jahren musste ein Teil davon entfernt werden. Denn die Form und die wechselnden Farben ließen Zweifel an seiner Unbedenklichkeit aufkommen.

Entscheidung nicht länger vermeidbar

Leonova wusste: Ein gesundes Muttermal ist gleichmäßig und verändert sich nicht. „Mein Muttermal ist nicht symmetrisch, hat drei Farben und verändert minimal ihre Form“, erklärte sie offen. Lange hoffte sie, dem endgültigen Abschied entgehen zu können – doch die letzte Untersuchung brachte Klarheit. Im Dezember, direkt nach der Tour, steht die Operation fest.

Abschied auf der Bühne

Damit endet ein Kapitel, das ihre Karriere begleitet hat. Fans haben noch wenige Wochen die Chance, Ekat mit ihrem kleinen Herz im Gesicht tanzen zu sehen, bevor es für immer verschwindet. Für die Tänzerin selbst bedeutet das einen schweren Einschnitt – aber auch die Sicherheit, gesundheitliche Risiken nicht weiter hinauszuzögern.

Noch einmal wird Ekaterina Leonova das Rampenlicht genießen, die Energie der Live-Shows aufsaugen und ihre Leidenschaft fürs Tanzen mit den Zuschauern teilen. Danach beginnt für sie ein neuer Abschnitt – ohne das Muttermal, das sie so einzigartig machte.

