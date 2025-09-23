Ekaterina Leonova: Trauriges Aus direkt nach der „Let’s Dance“-Tour

Für viele Zuschauer war es längst ein Symbol – das herzförmige Muttermal, das Leonovas Gesicht so unverwechselbar machte. Schon 2019 schrieb die Tänzerin auf Instagram: „Dieses Muttermal haben mir meine Eltern und die Natur geschenkt.“ Für sie war es nie ein Makel, sondern ein Stück Persönlichkeit, ein Erkennungszeichen, das sie stets mit Stolz getragen hat.