"Let's Dance"-Star Ekaterina Leonova ehrlich: "Es ist schwierig"
Während bei Ekaterina Leonova sowohl ihre Karriere bei "Let's Dance" als auch ihre Beziehung zu Tänzer Ilya Viarmenich bestens laufen, gestaltet sich ein anderes wichtiges Thema in ihrem Leben äußerst schwierig.
Heimatbesuche werden für "Let's Dance"-Star Ekaterina Leonova (38) immer wieder zur Herausforderung.
"Let's Dance"-Profitänzerin Ekaterina Leonova (38) verbringt regelmäßig Zeit bei ihrer Familie – und zeigt dabei offen, wie schwierig der Alltag dort sein kann.
Ekats Leben als gebürtige Russin birgt Hindernisse
Aktuell hält sich Ekaterina Leonova in Russland auf, wo sie vor allem ihre Mutter besucht. Diese leidet unter gesundheitlichen Problemen und muss regelmäßig zu verschiedenen Arztterminen. Allein traut sie sich jedoch nicht, weshalb Ekat sie persönlich zu Untersuchungen begleitet – zuletzt unter anderem zum Frauenarzt und zu einem Check-up wegen weiterer Beschwerden.
Von ihrem Vater, mit dem es in der Vergangenheit Vorfälle häuslicher Gewalt gegeben hat, ist in ihren Instagram-Storys nichts zu sehen. Dennoch betont die Tänzerin immer wieder, dass sie weiterhin ein gutes Verhältnis zu ihm habe.
Social-Media-Restriktionen unter Putin
"Es ist schwierig", erklärte sie am Wochenende offen, mit welchen Hürden sie während ihres Aufenthalts in der alten Heimat zu kämpfen hat. Dabei bezieht sich allerdings nicht nur auf die persönlichen Herausforderungen, sondern vor allem auf die technischen Gegebenheiten in Russland. Die beliebte Tänzerin ist dafür bekannt, ihre Fans regelmäßig mitzunehmen und auf dem Laufenden zu halten – doch genau das gestaltet sich in ihrer alten Heimat kompliziert.
"Es ist hier schwierig mit dem Internet. Seid nicht böse, wenn ich mich nicht so regelmäßig melden kann", so Ekaterina weiter. Instagram sei nur über VPN nutzbar, verrät die Tänzerin. Selbst dann bleibe es eine Geduldsprobe, da das Internet immer wieder abgeschaltet werde.
Für ihre treuen Follower:innen bedeutet das: weniger Einblicke in ihr Leben – zumindest, solange sie in Russland ist.
Trotz Karriere in Deutschland: Ekat bleibt Familienmensch
Während in Deutschland gerade alles nach Plan läuft – beruflich wie privat –, wird deutlich, wie emotional und organisatorisch belastend die Reisen in ihre Heimat sind. Ekaterina balanciert zwischen ihren Erfolgen auf dem Parkett, einer glücklichen Beziehung und der Pflicht, ihrer Familie zur Seite zu stehen.
Bald muss die 38-Jährige nach Deutschland zurückkehren, um im Herbst die "Let's Dance"-Tour 2025 anzutreten. Dort wird sie erneut gemeinsam mit Staffel-Gewinner Diego Pooth auf der Bühne stehen. Der 21-Jährige plant allerdings noch einen anderen Karriereschritt >>>