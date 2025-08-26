"Let's Dance"-Star Ekaterina Leonova ehrlich: "Es ist schwierig"

"Es ist schwierig", erklärte sie am Wochenende offen, mit welchen Hürden sie während ihres Aufenthalts in der alten Heimat zu kämpfen hat. Dabei bezieht sich allerdings nicht nur auf die persönlichen Herausforderungen, sondern vor allem auf die technischen Gegebenheiten in Russland. Die beliebte Tänzerin ist dafür bekannt, ihre Fans regelmäßig mitzunehmen und auf dem Laufenden zu halten – doch genau das gestaltet sich in ihrer alten Heimat kompliziert.