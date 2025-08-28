"Let's Dance"-Tour 2025: Stars, Tickets, Termine – Alle Infos zur großen Live-Tour
Nach dem Finale ist vor der Tour! Auch 2025 startet im Herbst wieder die "Let's Dance"-Tour. Wer tanzt auf der Bühne? Welche Promis und Profis sind dabei? Alle Infos zu den großen Live-Shows!
Die "Let's Dance"-Tour startet 2025 im Herbst.
© IMAGO / Panama Pictures
Die "Let's Dance"-Tour 2025 zählt zu den absoluten Höhepunkten im Eventjahr für alle Tanzfans. Nach dem fulminanten Staffelfinale der beliebten TV-Show startet im Herbst die große Live-Tour durch Deutschland und die Schweiz. Wer auf spektakuläre Bühnenshows, Promifaktor und emotionale Tanzduelle steht, sollte sich dieses Event nicht entgehen lassen! Hier gibt es alle Infos zu Tour-Daten, Stars, Tickets und Überraschungen im Line-up.
Wichtige Details zur "Let's Dance"-Tour 2025 auf einen Blick
Start: 1. November 2025 in Riesa
Termine: 25 Shows bis zum 4. Dezember 2025 in 17 deutschen Städten plus Zürich
Stars: Sechs Promis und ein Special-Guest stehen fest, dazu 16 Profitänzer:innen
Jury: Wie gewohnt mit Motsi Mabuse, Jorge González und Joachim Llambi
Moderation: Daniel Hartwich führt durch den Abend
Tickets: Bereits seit Monaten im Vorverkauf ab 69,90 Euro erhältlich
Diese Promis und Profis tanzen 2025 live auf Tour
Die Frage aller Fragen für Fans: Wer ist dabei und sorgt für glanzvolle Tanzmomente auf der Tour-Bühne?
Das sind die Promis auf dem Parkett
Bestätigt von RTL als Stargäste der "Let's Dance"-Tour 2025 sind:
Diego Pooth ("Dancing Star 2025")
Fabian Hambüchen und Taliso Engel (beide Finalisten der 18. Staffel)
Ann-Kathrin Bendixen (Influencerin und Kandidatin aus der Staffel von 2024, musste 2024 bei der Tour verletzungsbedingt aussetzen)
Ella Endlich (Sie belegte 2019 den zweiten Platz bei "Let's Dance")
Mark Keller (Schauspieler und Sänger sowie "Let's Dance"-Kandidat 2024)
Als Special-Guest stößt Marie Mouroum ("Let's Dance"-Kandidatin 2025) zu ausgewählten Vorstellungen hinzu – sie ersetzt Mark Keller an vier und Ella Endlich an zwei Terminen.
Das sind die 16 gesetzten Profitänzer & -Tänzerinnen:
Die hochkarätige Liste der Profis ist bewährt – und sorgt 2025 dennoch für Diskussionsstoff:
Malika Dzumaev
Anastasia Maruster
Kathrin Menzinger
Zsolt Sándor Cseke
Vadim Garbuzov
Sergiu Maruster
Katja Kalugina
Renata Lusin
Patricija Ionel
Mariia Maksina
Valentin Lusin
Alexandru Ionel
Evgeny Vinokurov
Paul Lorenz
Mikael Tatarkin
Überraschungen und Emotionen: Diese Personalien bewegen die Fans
Malika Dzumaev steht trotz ihres kürzlichen Bandscheibenvorfalls im Line-up. Noch ist unklar, ob sie bis zum Tourstart wieder fit sein wird. Nach einer Operation äußerte sie sich jedoch optimistisch bezüglich einer Rückkehr und stand nun sogar wieder bei einem Workshop neben Zsolt Sándor Cseke auf der Bühne.
Christina Hänni hingegen fehlt diesmal vollständig. Ihr Ehemann, Musiker Luca Hänni, ist zeitgleich auf Musik-Tour, und die beiden haben sich auf eine Familienzeit zuhause verständigt. Christina Hänni erklärte hierzu, dass sie sich in dieser Zeit um die gemeinsame Tochter kümmert.
Für Überraschung im Cast sorgt auch, dass Mariia Maksina trotz eines TV-Staffel-Aussetzens an der Tour teilnimmt. Ihr Engagement wird von vielen Fans gefeiert und könnte ein Signal für ihr Comeback in der 19. TV-Staffel sein.
Ein echter "Blast from the Past": Katja Kalugina feiert ihr Comeback nach mehreren Jahren Pause. Die erfahrene Tänzerin war 2019 zuletzt als feste Profitänzerin in der TV-Show am Start, zeigte aber auch in den Folgejahren immer wieder ihr Können bei Gruppenperformances und als spontane Aushilfe (z.B. für Renata Lusin während deren Schwangerschaft).
Jury & Moderation – bewährtes "Let's Dance"-Feeling
Die Tour bleibt dem bewährten Erfolgskonzept treu: Die Bewertung übernehmen erneut Motsi Mabuse, Jorge González und Joachim Llambi. Daniel Hartwich präsentiert den Abend gewohnt charmant und führt das Publikum durch unvergessliche Shows.
Alle Termine & Städte der "Let's Dance"-Tour 2025
Wer auf Nummer sicher gehen will: Hier sind alle Tour-Termine im Überblick – Tickets für viele Städte sind noch erhältlich!
01.11.2025, Riesa – WT Energiesysteme Arena (20:00)
02.11.2025, Riesa – WT Energiesysteme Arena (20:00)
04.11.2025, Leipzig – QUARTERBACK Immobilien ARENA (20:00)
05.11.2025, Leipzig – QUARTERBACK Immobilien ARENA (20:00)
07.11.2025, Berlin – Uber Arena (20:00)
08.11.2025, Hamburg – Barclays Arena (20:00)
09.11.2025, Hamburg – Barclays Arena (14:00)
11.11.2025, Nürnberg – ARENA NÜRNBERGER Versicherung (20:00)
13.11.2025, Dortmund – Westfalenhalle (20:00)
14.11.2025, Oberhausen – Rudolf Weber-ARENA (20:00)
15.11.2025, Düsseldorf – PSD Bank Dome (20:00)
17.11.2025, Frankfurt – Festhalle Frankfurt (20:00)
18.11.2025, Frankfurt – Festhalle Frankfurt (20:00)
19.11.2025, Bremen – ÖVB-Arena (20:00)
21.11.2025, München – Olympiahalle (20:00)
22.11.2025, München – Olympiahalle (14:00)
24.11.2025, Braunschweig – Volkswagen Halle (20:00)
25.11.2025, Hannover – ZAG Arena (20:00)
26.11.2025, Köln – LANXESS arena (20:00)
28.11.2025, Erfurt – Messe Erfurt (20:00)
29.11.2025, Stuttgart – Hanns-Martin-Schleyer-Halle (20:00)
30.11.2025, Stuttgart – Hanns-Martin-Schleyer-Halle (14:00)
02.12.2025, Zürich – Hallenstadion (19:30)
03.12.2025, Zürich – Hallenstadion (19:30)
04.12.2025, Mannheim – SAP ARENA (20:00)
Fazit: Show-Highlights und spannende Personalien
Mit einem hochkarätigen Ensemble, spektakulären Shows und viel Promi-Glanz bleibt die "Let's Dance"-Tour 2025 ein absolutes Pflichtprogramm für Fans.
