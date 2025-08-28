"Let's Dance"-Tour 2025: Stars, Tickets, Termine – Alle Infos zur großen Live-Tour

Die "Let's Dance"-Tour 2025 zählt zu den absoluten Höhepunkten im Eventjahr für alle Tanzfans. Nach dem fulminanten Staffelfinale der beliebten TV-Show startet im Herbst die große Live-Tour durch Deutschland und die Schweiz. Wer auf spektakuläre Bühnenshows, Promifaktor und emotionale Tanzduelle steht, sollte sich dieses Event nicht entgehen lassen! Hier gibt es alle Infos zu Tour-Daten, Stars, Tickets und Überraschungen im Line-up.