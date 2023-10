Ekaterina Leonova & Timon Krause: Wirklich getrennt? Neue Enthüllung über das "Let's Dance"-Paar

Sie waren DAS Tuschelthema der diesjährigen Staffel von „Let’s Dance“: Ekaterina Leonova und Mentalist Timon Krause. Auch wenn sie sich nie dazu äußern wollten, verrieten Schnappschüsse der beiden: da sind große Gefühle im Spiel! Nach dem Ende der Staffel zeigten sich Ekat und Timon Händchen haltend, schlenderten gemeinsam durch Köln und verliebt durch München. Das Duo plante angeblich sogar zusammenzuziehen. Doch zuletzt wurde es in Sachen Liebesgerüchte eher still um das neue Traumpaar ..

Die Erklärung dafür lieferte Ekat jetzt wohl auf Instagram. Mehrmals musste sie innehalten, beim Sprechen brach ihre Stimme, Tränen kullerten über ihre Wangen. Und das wissen wir doch alle: Liebeskummer kann so schlimm sein! Auch wenn sie sich dann zusammenriß und sagte: "The Show must go on."

Beide sind beruflich sehr eingespannt. Blieb zu wenig Zeit für Zweisamkeit? Für Ekat fangen bald die Dreharbeiten zu "Das Supertalent" an. Die Tänzerin sitzt in der neuen Jury neben Dieter Bohlen. Und auch Timon ist beschäftigt. Seine Tour startete bereits Mitte September. Die schöne Russin schreibt in ihrem letzten Instagram-Post: "Wenn du weinen willst, weine… aber bleib nicht in der Vergangenheit stecken und denk an die Zukunft." Klingt so, als wäre Timon jetzt Geschichte.