Ekaterina Leonova: Völlig verzweifelt! Sie will nicht mehr schweigen

Ekaterina wehrt sich

Auf Instagram macht sie ihrem Ärger nun Luft. "Meine Lieben, zum Thema 'Der Krieg in der Ukraine'... Ja, ich bin in Russland geboren, aber ich bin nicht für die Politik in diesem Land verantwortlich. Meine Familie lebt ca. 300 km von der ukrainischen Grenze entfernt... Was denkt ihr, wie es mir gerade geht?", schreibt Ekat in ihrer Instagram-Story und postet dazu ein gebrochenes Herz.

Sie stellt aber auch klar, dass sie weiterhin arbeiten muss: "Wer sonst wird das für mich machen?", fragt sie ihre Fans. "Hört bitte auf, mich für Putins Politik verantwortlich zu machen! Ich bin für Frieden."