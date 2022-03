"Let's Dance": Show verschoben! RTL macht es offiziell

RTL macht es offiziell

"Aufgrund der aktuellen politischen Ereignisse starten wir mit der zweiten 'Let's Dance'-Show am Freitag um 20.30 Uhr. Zuvor informieren wir in einem RTL Aktuell Spezial über die Lage in der Ukraine", heißt es auf dem offiziellen Instagram-Account der Sendung.

Die Reaktionen der Fans fallen gemischt aus. Während manche die Entscheidung "verständlich" finden, beschweren andere sich heftig darüber. "Nachdem vorher nur ca. 7 Stunden darüber berichtet wurde, darf diese Viertelstunde natürlich nicht fehlen. Hätte bis zum Nachtjournal ja sonst keiner ausgehalten", feuert eine Userin. "Wetten, dass das jetzt jede Woche so sein wird?", kritisiert ein anderer Nutzer. Auweia...