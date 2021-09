Elena Miras: Aus und vorbei - Sie kann ihre Enttäuschung nicht mehr verbergen

Elena fühlt sich schlecht

"Leider hat mein Tag nicht so gut gestartet, beziehungsweise ging er auch gestern nicht so gut zu Ende. Im Leben passieren halt gewisse Sachen, die man nicht erwartet, mit denen man einfach umgehen muss. Ich habe gestern eine große Enttäuschung erlebt mit einer Freundin von mir. Aber so ist es halt im Leben. Es passieren Sachen, die man sich einfach nicht erklären kann", klagt Elena in ihrer Story.

Und weiter: "Es hat mich sehr mitgenommen und deswegen war ich auch gestern gar nicht mehr am Handy und auch heute werde ich hier nicht die glücklichen Storys machen, weil mir einfach gewisse Sachen sehr nahe gehen. Ich muss das jetzt für mich verarbeiten. Aber ich kann euch eines sagen: Nichts ist für immer. Das ist einfach so. Und das Schlimmste ist, man wird immer von den Menschen enttäuscht, die einem sehr, sehr nahestehen. Die können einen einfach am meisten verletzen mit gewissen Aussagen oder halt einfach Taten. Ich will das jetzt alles einfach nur noch vergessen."

Was genau vorgefallen ist, will Elena offenbar nicht verraten. Bleibt zu hoffen, dass sie die Trauer bald überwinden kann. Und wer weiß: Vielleicht gibt es ja doch noch eine Versöhnung!