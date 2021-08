Mike Heiter: Heftiger Seitenhieb von Elena Miras - Sie hat die Nase voll

Es ist kein Geheimnis, dass Mike Heiter und Elena Miras nach ihrer Trennung nicht gerade die besten Freunde sind. Besonders die gemeinsame Tochter Aylen scheint immer wieder ein Streitpunkt zu sein. Vor kurzem erklärte der muskulöse Schönling auf Instagram, dass er manchmal sogar weinen müsse, weil er seinen Sprössling so sehr vermisst. Und beim "Kampf der Realitystars" sind nun tatsächlich Tränen geflossen! "Es gibt nur zwei Sachen im Leben, warum ich so aus der Rolle geworfen werden kann. Einmal ist das Laura und einmal ist das meine Tochter", klagt der 29-Jährige. Doch das will Ex-Freundin Elena offenbar nicht unkommentiert lassen...