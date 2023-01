Elena Miras: Bittere Vorwürfe! Jetzt fällt die Maske

Elena ist empört

"Frauen sind einfach tausendmal schlimmer als Männer", poltert Elena in ihrer Instagram-Story. Wenn eine Freundschaft nach einem Streit beendet ist, würde sie niemals die Dinge weitererzählen, die die einstige Freundin ihr damals anvertraut hat, stellt sie klar. "Aber leider gibt es dann die Frauen, die dann einfach alles ausplaudern, viel Scheiße erzählen. Und die verbünden sich dann mit deinen anderen Feinden und dann bilden sie ein Team."

Elena kann nicht verstehen, warum ihre Freundinnen sich immer wieder von ihr abwenden, "Ich wäre in diesem Aspekt sehr gerne ein Mann, denn ich finde die Männerfreundschaften einfach viel, viel schöner, als Frauenfreundschaften. Bei den Frauen gibt es einfach immer Streit. Irgendjemand beneidet den anderen, man gönnt sich nichts", klagt die Reality-TV-Schönheit weiter. "Warum sind Frauen so? Ich verstehe es nicht. Ich wäre so gerne ein Mann, was Freundschaften angeht."

Ups! Mit diesen Promis hatte Elena Miras schon Beef: