Elena Miras: Brust-OP! Sie bekommt neue Implantate

Neue Brüste für Elena

Ihre Brüste hat Elena sich vor rund sieben Jahren operieren lassen. "Mein Arzt hat mir dann mitgeteilt, dass ich unbedingt mein Silikon auswechseln muss, weil das noch ein altes ist und das ist krebserregend", erklärt sie in ihrer Story. Deshalb werde sie sich am 8. April einer zweiten Operation unterziehen. "Das was ich hatte, ist nicht mehr zugelassen!"

Vor der OP hat Elena großen Respekt, denn nach ihrem ersten Eingriff hatte sie schreckliche Schmerzen. "Ich hoffe, dass es jetzt beim Austauschen nicht so schlimm sein wird", klagt sie. Nun fordert sie auch ihre Follower mit Implantaten dazu auf, sich unbedingt gründlich zu informieren und herauszufinden, ob diese eventuell ebenfalls ausgetauscht werden müssen.