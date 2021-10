Elena Miras: "Das macht mich so wütend" - Jetzt platzt ihr endgültig der Kragen

Elena platzt der Kragen

"Ich muss einfach immer wieder zugeben: Leute, ihr dürft hier auf Instagram einfach nichts glauben. Es gibt einfach so viele Sachen, die geheuchelt sind", feuert Elena. "Zum Beispiel ganz viele Daddys, die sagen, sie bemühen sich und sind richtige Daddys. Das stimmt einfach nicht, weil so viele geben einfach was vor und die Wahrheit sieht ganz anders aus. Und das macht mich so wütend, wenn ich sehe, dass man sich so gut hinstellen möchte."

Ihr Insta-Wutausbruch ereignet sich nur wenige Stunden nachdem Ex-Freund Mike auf seinem Kanal erzählt hat, wie froh er darüber sei, eine Tochter zu haben und dass er sie bald sehen werde. "Ich würde dann so gern die Wahrheit aussprechen, aber das macht ja gar keinen Sinn, das zu machen, weil diese Menschen das gar nicht verdient haben. Und abgesehen davon muss man ja auch sein eigenes Kind schützen, das steht an erster Stelle", meckert Elena weiter. "Wenn sich jemand so gut verkaufen möchte, ist sowieso irgendwas faul. Dasselbe gilt auch im TV. Deswegen mögen mich auch so viele nicht, weil ich einfach so bin, wie ich bin. Ich raste aus, sage, wenn mir was nicht passt. Mir ist egal, was andere Menschen denken."