Elena Miras: Ehrliches Gesundheitsupdate! So geht es ihr nach der Diagnose

Während einer Fragerunde will ein Fan wissen, warum Elena so lange verschwunden war. "Ich musste mich eine Zeit lang neu sortieren und wieder zu mir selbst finden", gesteht sie. "Mittlerweile geht es mir gut. Und wie man so schön sagt: Man sollte dann zurückkommen, wenn es einem wirklich gut geht. Und dann mit voller Kraft."

Dennoch verrät die 32-Jährige auch, immer noch schmerzhafte Rheumaschübe zu haben. Die Hoffnung will sie allerdings nicht aufgeben! "Das wird bestimmt bald besser", ist sie sich sicher. Kurze Zeit später teilt sie einen Videoclip von sich, der sie im Fitnessstudio zeigt. Und ja: Trotz ihrer Erkrankung trainiert Elena noch fleißig und arbeitet daran, stärker und gesünder zu werden. Es sieht ganz so aus, als hätte sie alles unter Kontrolle ... und darüber dürften sich ihre Fans nach der langen Auszeit wirklich sehr freuen!