Elena Miras: Viele Symptome - Jetzt endlich eine wichtige Untersuchung!

Was ist bei Elena Miras los? Das fragen sich ihre Anhänger seit Wochen. Die einstige "Love Island"-Kandidatin versucht nun aufzuklären. In ihrer Instagram-Story ließ sie ihre Fans jetzt wissen: "Ich hatte heute eine wirklich wichtige Untersuchung, die ausschlaggebend für viele Symptome was, die mich in den vergangenen Wochen belastet haben". Welche dies genau waren, behält sie jedoch für sich.