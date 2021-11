Elena Miras: Harte Trennung! "Ich werde mir das nicht mehr antun"

Die schöne Schweizerin nahm ihre Fans nun bei ihrem Versuch, ihre Tochter Aylen alleine in ihrem eigenen Bett schlafen zu lassen, in ihrer Instagram-Story mit. Bisher durfte die kleine Tochter von Elena Miras und Mike Heiter immer noch bei ihrer Mami im Bett schlafen. Für beide keine leichte Trennung, jedoch muss die junge Mutter auch zugeben, dass es besonders ihr selbst keine Ruhe lässt, wenn sie alleine im großen Bett liegt. "Ich fühle mich so alleine" gesteht sie und verrät weiter: