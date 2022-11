Elena Miras: Hüllenlos! Jetzt zieht sie komplett blank

Splitterfasernackt schmiegt sich die "Love Island"-Gewinnerin von 2017 an ihren Freund Leandro Teixeira. So hüllenlos, präsentiert sich Elena Miras selten im Netz. Ihre Fans kommen aus dem Schwärmen für dieses intime Pärchenfoto gar nicht mehr heraus und überschütten die TV-Bekanntheit mit lieben Worten in den Kommentaren: "Das Bild ist so mega krass ich glaube ich würde mir das als Poster ausdrucken und in die Wohnung hängen" oder "Kann er dir Mal bitte einen Antrag machen" lauten nur ein paar der Kommentare unter dem Posting. Ob ihr ihr Leandro wohl wirklich bald die Frage aller Fragen stellt bleibt abzuwarten.

Elena Miras ist bekannt dafür kein Blatt vor den Mund zu nehmen. Mit wem sie sich schon alles angelegt hat, erfährst du im Video: