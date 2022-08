Mike Heiter: Emotionale Worte! So wenig sieht er seine Tochter Aylen

Nachdem die turbulente Beziehung von Mike Heiter und Elena Miras in die Brüche ging, blieb ihre gemeinsame Tochter Aylen bei Elena in der Schweiz. Schnell wurden Vorwürfe der temperamentvollen Schweizerin laut, wie wenig sich Mike um seine Tochter kümmere. Auf Social Media schaukelten sich die beiden so sehr öffentlich hoch, dass bis heute anscheinend noch dicke Luft herrscht. Zumindest macht es so den Eindruck, wenn man diese emotionalen Zeilen des einstigen "Love Island"-Beaus ließt...