Elena Miras: Jetzt packt sie über die Trennung von Mike Heiter aus!

"Das ist noch ganz frisch"

In einer neuen Folge von "Pocher - gefährlich ehrlich", verrät Elena, dass sie sich gut fühle. Die Trennung liege schon eine Weile zurück. "Also, die Entscheidung wurde nicht gestern getroffen", stellt sie klar. Von einer neuen Liebe will sie vorerst allerdings nichts wissen. "Das ist noch ganz frisch, das ist mir erst mal egal", so die dunkelhaarige Schönheit.

Mike hat sich bisher noch nicht weiter zu der Trennung geäußert. Dafür kassiert er von seinen Instagram-Fans derzeit viel Hate. Viele fühlen sich im Stich gelassen, weil der Single-Mann schon lange nicht mehr auf ihre Fragen und Kommentare reagiert. "So schade, dass du dir für deine Fans überhaupt keine Mühe gibst. Einfach immer nur Fotos ohne Content. Antwortest hier auf gar nichts (...)", schreibt ein verärgerter User unter dem neuesten Schnappschuss des Reality-TV-Stars. "Du verdienst ja das Geld, weil du treue Follower hast, dafür solltest du gerne etwas fleißiger sein, mal etwas beantworten und dir gerne etwas mehr Gedanken machen für deine Fotos. Ansonsten könnten sich die Follower leicht veräppelt fühlen, dir dafür zu folgen und dein Leben zu finanzieren." Autsch...