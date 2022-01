Elena Miras: Mieser Korb von ihrem Freund! Die Hochzeit ist geplatzt

Leandro will Elena nicht heiraten

Während einer Fragerunde auf Instagram will ein Fan wissen, ob Elena und Leandro irgendwann heiraten werden. "Ich möchte heiraten, er generell nicht", verrät die dunkelhaarige Schönheit und versieht ihre Nachricht mit einem Mittelfinger. "Er will die Regierung nicht in unsere Beziehung einmischen." Kinder wolle das Paar aber dennoch bekommen. "Er drei. Ich... eigentlich keine, aber mit ihm zwei maximal", so Elena.