Elena Miras: Nach Dschungelcamp-Zoff - Knallharte Abrechnung mit Georgina Fleur!

In diesem Leben werden Elena Miras (32) und Georgina Fleur (34) wohl keine Freundinnen mehr. Bei "Ich bin ein Star - Showdown der Dschungel-Legenden" wird schnell klar, dass die beiden nicht viel voneinander halten. Im Gespräch mit Giulia Siegel (49) beschimpft Georgina Elena und wirft ihr vor, sich auf ihre männlichen Camper-Kollegen gesetzt zu haben. Vorwürfe, die die 32-Jährige so nicht auf sich sitzen lassen will ...