Elena Miras, der schweizerisch-spanische Reality-TV-Star, ist bekannt für seine temperamentvolle und direkte Art. Die 1992 in der Schweiz geborene Elena erlangte erste Bekanntheit durch ihre Teilnahme an der Dating-Show "Love Island" bei RTLZwei im Jahr 2017. Damals lernte sie Jan Sokolowsky kennen und gewann mit ihm als Paar die Show. Doch schon kurz nach dem Finale trennten sie sich. Dem Reality-TV blieb Elena Miras jedoch erhalten. Sie nahm anschließend zusammen mit ihrem damaligen Freund Mike Heiter am "Das Sommerhaus der Stars" teil und ergatterte anschließend einen der begehrten Lagerfeuerplätze beim Dschungelcamp.