Elena Miras: Nur noch 44 Kilo! Große Sorge um den Reality-Star

In ihrer Instagram-Story erzählt Elena Miras nun, wie schlecht es ihr aktuell wirklich geht: "Ich habe mich selber so vernachlässigt und habe […] die Signale, die mein Körper mir gesendet hat, nicht wahrgenommen und habe einfach so weiter gemacht", beginnt sie ihre Story. Nachdem sich die 31-Jährige nach Monaten wieder gewogen hatte, sei sie schockiert gewesen: "Ich wiege einfach 44 Kilo, das ist einfach ein Kindergewicht für meine Größe", gibt sie zu. "Ich weiß gar nicht, was passiert wäre, wenn mir nicht so viele Leute gesagt hätten, dass ich so dünn aussehe", erzählt Elena weiter.

In der letzten Zeit hatte sie einfach zu viel Stress: "Ich war so was von gestresst und ich hab das einfach selber nicht gemerkt, ich habe nicht mal mehr gegessen", sagt Elena und verrät, sich aktuell, wie "in einem Horrorfilm" zu fühlen. Doch die Zahl auf der Waage sei für Elena nun alarmierend gewesen, dennoch wird ihr das Zunehmen schwerfallen: "Ich esse mehr, aber ich habe so Magenschmerzen, wenn ich esse, ich muss das alles sehr langsam angehen.", erklärt sie.