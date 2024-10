Elena Miras: Wegen Mike und Leyla - "Ich will den Container verlassen!"

Zuletzt wurde Cecilia Asoro (32) aus dem Container gewählt. Eine Katastrophe für ihre Freundin Elena! Wenig später brach sie in Tränen aus. Die 32-Jährige hat nicht nur eine Verbündete verloren, sondern muss auch weiter ertragen, wie ihr Ex mit seiner Neuen rumturtelt. "Mir geht’s nicht gut hier drinnen. Wegen dieser ganzen verdammten Situation. Ich kann diese Paar-Scheiße nicht mehr ertragen", schluchzt sie in der neuen Folge, die heute Abend im TV läuft. Deshalb hat Elena eine Entscheidung getroffen: "Ich will den Container verlassen!"