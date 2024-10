Elena Miras & Leyla Lahouar: Eskalation! Jetzt knallt es bei "Promi Big Brother"

Bei einem Ranking-Spiel sollen die Bewohner die Frage beantworten, welche Frau im Haus nicht echt ist. Leyla nennt Elena. "Von anderen Formaten kennt man dich so, dass du richtig zickig bist. Und hier bist du gar nicht so", erklärt sie ihre Entscheidung. Ein Unding für Elena! "Sorry Leyla, du hast jemanden geschlagen in der ersten Sendung, wo du dabei warst. Also bist du auch Fake, weil du hier niemanden schlägst, oder wie?", schimpft sie. Wir erinnern uns: 2022 flog Leyla bei "Ex on the Beach" raus, weil sie ihren Ex-Freund Teezy (34) attackierte.