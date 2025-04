Elena Miras: Trennung! Das steckt wirklich hinter dem Beziehungs-Aus

Die Frage, ob sie Single ist, sei ihr in den vergangenen Wochen und Monaten immer wieder gestellt worden, macht Elena Miras jetzt in ihrer Story auf Instagram klar. Lange habe sie sich dazu nicht äußern wollen, jetzt ist sie aber bereit, Klarheit zu schaffen. "In den letzten Monaten gab es viele turbulente Phasen in meinem Leben – und wie ihr wisst, läuft nicht immer alles so, wie man es sich wünscht", stellt sie klar. So sei es auch bei ihr gewesen. "Ich habe versucht, stark zu sein, Entscheidungen zu treffen, die nicht immer leicht waren – aber notwendig. Für mich, für mein Leben, für mein Kind", schreibt sie weiter.

Dann lässt sie die Bombe platzen: "Ja, ich bin getrennt." Es sei kein leichter Schritt gewesen, "und er kam nicht plötzlich", lässt sie ihre Follower wissen.