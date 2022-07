Elena Miras: Völlig am Ende! Ihr Traum platzt wie eine Seifenblase

Elena ist maßlos enttäuscht

In ihrer Instagram-Story beschwert Elena sich nun über die Missstände, die in ihrem Haus herrschen. Vor lauter Angst, die Firma könnte ihren Beitrag sehen und dann absichtlich nicht weitermachen, verrät sie nur wenige Details. Doch auch da lässt sich schon erahnen, wie sehr sie in den letzten Wochen gelitten hat.

So sollen sich die Arbeiter immer wieder leere Versprechungen gemacht haben. Deadlines wurden nicht eingehalten. Und auch sonst scheint es auf der Baustelle einfach nicht voranzugehen. Blöd nur, dass Elena der Firma bereits viel Geld gezahlt hat und nun keinen Rückzieher mehr machen kann. An dem Tag, an dem Elena, Töchterchen Aylen und Freund Leandro einziehen wollten, war das Haus noch in einem katastrophalen Zustand. "Überall waren Kabel draußen, Sachen waren nicht abgedeckt, das Haus war nicht geputzt, es war überall Staub, überall Dreck", klagt sie. "Ich hatte aber gar keine andere Wahl, als einzuziehen, weil meine Wohnung bereits gekündigt war."

Und auch Wochen später ist ihr Haus immer noch eine einzige Baustelle. "Ich bekomme jeden Tag eine schlechte Nachricht bezüglich dem, was hier aktuell abgeht. Bin traurig, dass mein Traum durch diesen Umbau ein kompletter Albtraum geworden ist. Hoffe, dass bald alles wieder bergauf geht und ich einfach wieder einen freien Kopf habe", so Elena.

Auweia! Mit diesen Promis hatte Elena Miras schon Beef: