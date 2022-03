Elena Miras & Freund Leandro: Zuckersüße Nachrichten nach einem Jahr

Elena schwärmt von ihrem Freund

"Heute vor einem Jahr bin ich mit meinem Baby zusammengekommen. Es ist mit Abstand das schönste und beste Jahr gewesen", schwärmt Elena nun in ihrer Instagram-Story. "Aylen und ich lieben dich so sehr. Auf weitere Jahre zusammen. Danke für alles, mein Schatz." Dazu teilt sie eine Reihe von süßen Pärchen-Fotos, auf denen die beiden sehr glücklich miteinander wirken. "Und das ist der Grund, weshalb ich ihn so sehr liebe: Es braucht keine Worte dafür", schreibt sie weiter. Hach!

Auch Elenas Töchterchen Aylen versteht sich blendend mit Leandro. Das Trio verbringt gerade ein paar schöne Tage in Spanien, bevor der große Umzugsstress losgeht. Bald zieht die kleine Familie nämlich in ihr erstes gemeinsames Haus. Und dann beginnt ein ganz neues Kapitel...