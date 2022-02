Elena Miras: Verlobungs-Hammer mit Freund Leandro

Diesen Klunker teilte die Beauty jetzt ganz offen mit den Worten "love it so much" also "ich liebe es so sehr" in ihrer Story. Dazu verlinkte sie ihren Freund Leandro Teixeira mit einem Herz-Emoji. Ganz schön funkelnd für ein normales "Willkommen zurück"-Geschenk. Dass Elena den Ring auch noch am rechten Ringfinger trägt lässt nun die süßen Neuigkeiten vermuten - sind Elena Miras und Leandro Teixeira etwa verlobt?

Weitere Details zu diesen Jubel-News lässt die 29-Jährige noch nicht durchsickern. Doch lange müssen sich Fans bestimmt nicht mehr gedulden, bis die beiden Turteltauben es ganz offiziell machen.

Bei wem es sich wahrscheinlich hingegen eher ausgeturtelt hat, sind Cathy Hummels und Fußballer-Gatte Mats Hummels. Mehr dazu im Video: