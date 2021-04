Elena Miras & Melanie Müller: Mega-Zoff bei "PuP"! Jetzt kommt alles ans Licht

Es ist kein Geheimnis, dass es bei "Promis unter Palmen" so richtig gekracht hat. In den ersten beiden Folgen war bereits zu sehen, wie heftig die Situation teilweise eskaliert ist. Auch Elena Miras und Melanie Müller haben sich richtig gezofft. Letztere ist enttäuscht darüber, dass die Show nach Willi Herrens Tod abgesetzt wurde. Ihrer Meinung nach dürften sich einige Kandidaten dennoch darüber freuen, dass die Sendung nun nicht mehr gezeigt wird. "Weil ich sage, es würde drei oder vier Leuten in die Karten spielen, dass der Rest der Sendung nicht ausgestrahlt wird. Schade, dass Deutschland nicht sieht, wie scheiße ihr eigentlich in der Sendung wart", feuert sie auf Instagram.