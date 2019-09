Ella Endlich: Ein Baby mit ihrem Traummann?

Reddit this

Vor knapp eineinhalb Jahren trafen sich (35) und Marius Darschin (42) zum ersten Mal. Sie lernten sich in aller Ruhe kennen und lieben – und sind sich nun zweifelsohne sicher: Diese Liebe ist für immer!

Die Turteltauben sind so verliebt, dass sie sogar schon über den nächsten Schritt nachdenken: eine Hochzeit! „Marius ist der perfekte Ehemann, hat ein Herz für Kinder, ein tolles Elternhaus“, schwärmt die Schlagersängerin laut "Woche heute" von ihrem Liebsten. Eigentlich stand sie der Ehe bisher immer „skeptisch“ gegenüber, da es in ihrer Familie „nie Traumhochzeiten gab“. Doch der attraktive Unternehmer hat ihr Herz erobert, sodass sie sich aktuell alles vorstellen kann. Schneller als gedacht könnte es also bald heißen: Ja, wir wollen!

Ella Endlich: Hochzeit und Baby?

Und es gibt noch mehr Anzeichen, die auf eine Familienplanung hindeuten. Ella Endlich hat trotz Zweitplatzierung ihre Teilnahme bei der "Let‘s Dance"-Tournee abgesagt. „Ich habe leider keine Zeit“, erklärte sie die Entscheidung.

Ella Endlich: Heißer "Oben ohne" Schnappschuss aufgetaucht!

Sicher? Wirft man einen Blick in ihren Terminkalender, dann sind dort kaum Konzerte zu finden. Steckt etwa was anderes hinter der Absage? Mit Freund Marius könnte sich Ella schließlich alles vorstellen. Vielleicht arbeiten die beiden gerade an der Familienplanung. Ein Baby mit dem Traummann? Das wäre toll!

In der Vergangenheit gab es heiße Liebes-Gerüchte um Ella Endlich und Mousse T. Was dran ist, erfahrt ihr im Video: