"Love Island"-Leonie: Miese Klatsche! So respektlos wurde sie abserviert

In unserem Exklusiv-Interview packt die 27-Jährige aus! Das erhofft sie sich von ihrer Teilnahme an der Kuppelshow:

InTouch: Bald beginnt für dich das Abenteuer „Love Island“. Was erhoffst du dir von deiner Show-Teilnahme? Große Liebe oder heißer Flirt?

Leonie: Die Große Liebe. Also, da ich schon 27 bin, schaue ich schon in die Zukunft und suche was, wo ich sagen kann, mit dem Mann kann man fürs Leben arbeiten und mit ihm kann man sich Kinder vorstellen.

Ihren Traummann, kann die kaufmännische Angestellte ebenfalls ganz genau beschreiben. Mit uns teilte sie, was ihr bei einem Partner besodners wichtig ist. Er sollte "humorvoll, gutaussehend, nett, respektvoll und treu/loyal" sein. Auch verrät sie: "Er sollte ein gepflegtes Äußeres haben, schöne Zähne finde ich wichtig, auch schöne Hände finde ich toll. Am liebsten braunhaarig und braune Augen. Das finde ich gut." Worauf sie sonst noch besonders achtet, sind große Oberarme und, dass der Typ weiß was er will, denn eins ist für sie ganz klar ein No-Go: "Wenn der Mann nicht weiß, was er will oder wenn er noch was mit einer anderen hat".