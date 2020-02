Ella Endlich: Traurige Trennung! Sie ist wieder Single!

Zwischen Ella Endlich und ihrem Liebsten Marius Darschin schien alles so schön zu sein. Doch jetzt die bittere Wahrheit. Wie es jetzt heißt, soll Ella wieder Single sein...

Oana Nechiti: Baby-Hammer!

Ella Endlich schwärmt von Marius

"Bei mir hat es sofort klick gemacht. Er hat einen wundervollen Humor. Wir lachen viel, können uns stundenlang unterhalten", erklärte Ella im April 2019 gegenüber "Bunte" über Marius. Aber auch im Interview mit "Gala" kam Ella aus dem schwärmen gar nicht mehr heraus: "Marius ist der perfekte Ehemann. Er hat ein Herz für Kinder, ein tolles Elternhaus. Er hat die Welt gesehen. Er hat sich die Hörner abgestoßen. Wir sind Energiefelder füreinander." Sie ergänzte: "Marius ist der Typus Ritter. Er ist super romantisch." So weit, so gut...

Ella ist wieder Single

Obwohl Ella damals in den höchsten Tönen von ihrem Marius sprach und ihre Liebe noch in den Kinderschuhen steckte, sollen die beiden mittlerweile wieder getrennte Wege gehen. Wie "Bunte" aus dem nähren Umfeld der beiden erfahren haben will, sollen Ella und Marius ihrer Liebe keine Chance mehr geben. Was an den Gerüchten jedoch dran ist, ist nicht bekannt. Bis jetzt gaben weder Ella und Marius dazu ein Statement ab. Wir können also weiterhin gespannt sein...

Große Sorge um ! Wie geht es ihm wirklich?