Eloy de Jong: Offen wie nie spricht er über seine Krankheit

Eloy erklärt: "Bei mir kommt viel mehr rein als bei anderen Menschen: Was ich höre, was ich sehe, ist zehn Mal stärker als bei anderen Menschen." Manches Mal ist der Niederländer verzweifelt an all den Eindrücken, die ihn so sehr belastet haben. Lange Zeit dachte er, es läge allein an seiner Unzufriedenheit, dass einfach keine Ruhe in seinem Kopf herrscht. "Dann gab es irgendwann diesen Moment, als ich schon mit meinem Mann Ibo zusammen war und unsere Tochter Indy auch bereits auf der Welt war. Eigentlich war ich rundum zufrieden mit meinem Leben, aber in meinem Kopf war immer weiter die Hölle los. Und ich habe mich gefragt: Warum ist es denn immer noch nicht ruhig in meinen Gedanken?"