Elton: Trauriges Aus nach über 20 Jahren

Die Südwest-Presse wollte es genauer wissen und fragte bei dem Sender nach. "An unserer Zusammenarbeit mit Elton ändert sich nichts", erklärt eine ProSieben-Sprecherin. "Elton moderiert schon jetzt auf ProSieben, im ZDF, im Ersten und im NDR". Das Sender-Hopping scheint also für alle in Ordnung zu sein und Eltons Fans müssen kein trauriges Aus befürchten!

Seit 2016 moderiert der 52-Jährige die TV-Show "Schlag den Star" bei ProSieben. Seit 2010 sieht man ihn auch in der ZDF-Kindershow "1, 2 oder 3". Und auch in Zukunft wird es bestimmt weitere Formate geben, in denen Elton zu sehen sein wird. Auch nach über 20 Jahren will er noch lange nicht über das Ende seiner Karriere nachdenken! Ganz zur Freude seiner eingefleischten Fans...