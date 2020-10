Elton: Frau & Kinder! So tickt der Show-Praktikant privat!

Was wären „TV Total“ und Stefan Raab bloß ohne Elton gewesen? Sicher nur halb so lustig! Umso schöner, dass uns Elton auch nach dem Abschied seines begnadeten Mentors erhalten blieb. Ob „Wer weiß denn sowas?“ (seit 2015), „Schlag den Star“ (seit 2016) oder „Alle gegen einen“ (seit 2018), heute moderiert der beliebte Show-Praktikant die quotenstärksten ProSieben-Formate ganz alleine. Einmal mehr hat Elton bewiesen, dass er weit mehr als nur der Sidekick von Stefan Raab ist. Kein Wunder, denn der Berliner stolperte weniger durch einen Zufall ins Fernsehen, sondern absolvierte bereits in den 90ern ein Volontariat bei Hamburg 1. Dort wurde auch TV-Legende Stefan Raab auf den jungen Wunderknaben mit Brille aufmerksam und verschaffte ihm glatt einen schicken roten Anzug und einen Job als Show-Praktikant in seiner nagelneuen Comedy-Show "TV Total". Eine Freundschaft fürs Leben war geboren!