Emma Roberts: Schneewittchen-Vibes! So schminkt ihr den Power-Look nach

Wer auf der Suche nach einem Look ist, der Power und Selbstbewusstsein ausstrahlt, der sollte bei den Red Carpet Auftritten der Stars ganz genau hinschauen! Die Promis wissen, wie sie sich gekonnt in Szene setzen können. Auch Emma Roberts hat den Dreh raus und weiß, wie sie alle Blicke auf sich ziehen kann. Wir verraten euch, wie ihr ihren edlen Look nachschminkt!