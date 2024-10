Enissa Amani: Geheimnis gelüftet! Das ist der Mann an ihrer Seite

Enissa hat noch eine weitere Überraschung für ihre Follower parat: Jalil ist nicht nur ihr Freund, sondern ihr Ehemann! Am 25. Oktober verkündete die deutsch-iranische Comedian in ihrer Instagram-Story: "Falls ihr ihn noch nicht kennt, das hier ist mein Ehemann. Seit vier Jahren die Hände, die mich sicher halten" und stellt klar, dass nicht nur glücklich an Jalil vergeben ist sondern auch einen Ring am Finger trägt.