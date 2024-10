Sarah Engels verletzt sich bei Unfall: Urlaubs-Drama bei Pietros Ex!

Mit Ehemann Julian Engels (31), Tochter Solea und Sohn Alessio, der aus ihrer Ehe mit Pietro Lombardi stammt, verbrachte Sarah (32) die letzten Tage in Kanada. Die sportliche Reise nahm jedoch eine unschöne Wendung, als sie beim Sprung von einem Surfbrett unerwartet auf den harten Boden aufschlug. "Ich bin so richtig blöd weggeknickt mit dem Knie, das Wasser war einfach nicht tief genug", erzählt Sarah in ihrer Instagram-Story. "Das Knie ist dick geworden."

Besonders besorgt ist sie über den Verdacht, dass es sich um einen Meniskusschaden handeln könnte. "Das wäre die reinste Katastrophe", gesteht die Sängerin. Dabei hatte sie sich nach dem Kreuzbandriss gerade erst wieder fit gefühlt und lief sogar den Köln-Marathon ohne Beschwerden.