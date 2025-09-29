Eric Stehfest: Jetzt spricht er über den wahren Trennungs-Grund
Die endgültige Trennung von Edith und Eric Stehfest kam überraschend. Was ist der Grund für das Liebes-Aus?
Eric Stehfest spricht über den Trennungsgrund von Frau Edith.
© IMAGO / STAR-MEDIA
Die Nachricht kam für viele Fans völlig überraschend: Eric (36) und Edith Stehfest (30) haben sich getrennt. Am Freitag, dem 26. September, machten die beiden ehemaligen Dschungelcamp-Stars ihr Liebes-Aus öffentlich. Doch was steckt wirklich hinter dieser Entscheidung? Jetzt spricht Eric Stehfest ganz offen über die Gründe, die ihn und seine Frau zur Trennung geführt haben.
Nicht mehr füreinander da – sondern eine Belastung
Der Ex-GZSZ-Star gab in einem Interview mit der „Bild“ einen Einblick in die schwierige Zeit der letzten Monate. Zuletzt hätten sie sich „nur noch gegenseitig heruntergezogen”, statt sich Halt zu geben, berichtete Stehfest offen. Das zeigt: Es ging um mehr als alltägliche Differenzen – die Beziehung war für beide zur Belastungsprobe geworden.
Die Trennung der Stehfests liegt bereits rund dreieinhalb Monate zurück, wie nun herauskommt. Nach außen hin sprachen beide noch offen über ihre Ehekrise, doch über ein endgültiges Aus wurde lange Zeit geschwiegen. Nun ist jedoch klar: Es ist doch alles vorbei.
Die wahre Ursache: Erics Gesundheit
Zu den Hintergründen der Trennung erklärt Eric weiter: „Wir haben beide Fehler gemacht! Aber gerade in der Akutphase meiner Depression, in die ich kürzlich gerutscht bin, war es kaum möglich, eine gesunde Beziehung zu führen.“ Für Edith sei es in den letzten Jahren extrem schwer gewesen, mit seiner Erkrankung umzugehen. „Die vergangenen Jahre waren extrem belastend für Edith, weil sie meine Krankheit mittragen musste“, sagt Eric.
Gemeinsam stark für die Kinder
Trotz der Trennung ist dem ehemaligen Traumpaar eines wichtig: Für die gemeinsamen Kinder bleiben sie ein Team. „Wichtig ist für mich, dass beide Kinder spüren: Sie sind geliebt, sie bekommen Nähe und Wärme – egal, was zwischen uns Erwachsenen passiert“, so Eric Stehfest. Die Scheidung ist für beide vorerst kein Thema, stattdessen steht die gemeinsame Verantwortung im Fokus.
Eric ist bereits aus der gemeinsamen Wohnung ausgezogen, dennoch ist der Kontakt eng: Edith konzentriert sich nun darauf, sich neu zu sortieren und Kraft zu sammeln. Die Möglichkeit, irgendwann mit neuen Partnern harmonisch zusammenzuleben, schließen beide nicht aus.
Auch nach der Trennung gemeinsam im TV
Interessant für alle Fans: Obwohl die Beziehung der beiden Geschichte ist, werden sie im kommenden Frühjahr noch einmal zusammen im Fernsehen zu sehen sein: Edith und Eric Stehfest gehören zu den Kandidaten von „Promis unter Palmen“. Die Dreharbeiten fanden bereits nach der Trennung statt – ein weiteres Indiz, wie professionell die beiden trotz privater Veränderungen miteinander umgehen.