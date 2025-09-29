Eric Stehfest: Jetzt spricht er über den wahren Trennungs-Grund

Zu den Hintergründen der Trennung erklärt Eric weiter: „Wir haben beide Fehler gemacht! Aber gerade in der Akutphase meiner Depression, in die ich kürzlich gerutscht bin, war es kaum möglich, eine gesunde Beziehung zu führen.“ Für Edith sei es in den letzten Jahren extrem schwer gewesen, mit seiner Erkrankung umzugehen. „Die vergangenen Jahre waren extrem belastend für Edith, weil sie meine Krankheit mittragen musste“, sagt Eric.